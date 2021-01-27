Иммунолог дал новый прогноз о развитии COVID-19 в Украине
Эпидемия коронавируса в Украине, вероятнее всего, пойдет на спад. Но при этом Украина получит иммунитет самым средневековым способом.
Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской в интервью для "Украинских новостей"
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
У Жигунова и его жены-копии Заворотнюк пополнение в семье, появились кадры: "Добро пожаловать, малыш!"
Горе пришло в семью Насти Каменских и Потапа, первые подробности и кадры: "Светлая память..."
Под лед провалились двое взрослых и ребенок, съехались спасатели: первые подробности ЧП
Климат кардинально изменится в 2021 году, к чему готовиться украинцам: "Катастрофы не избежать"
По его словам, коронавирус в Украине пойдет на спад уже летом, и жители страны получат коллективный иммунитет. Однако осенью еще возможны вспышки заболевания.
"К лету мы будем иметь уже коллективный иммунитет, к сожалению, мы его получим в глупый средневековый способ — мы все переболеем. Ну все, или не все, однако 2/3 будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни", - считает врач.
Он добавил, что скорее всего, летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью — или вообще уже не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. В мире будет это "колбасить" еще до конца года.
Напомним, что по состоянию на среду, 27 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 100,8 млн человек. За минувший день выявили 528 285 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.
При этом выздоровели – 72,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 148 тыс., Бразилии – 63 тыс. и Испании – 36 тыс.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.