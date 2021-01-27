Иммунолог дал новый прогноз о развитии COVID-19 в Украине

Эпидемия коронавируса в Украине, вероятнее всего, пойдет на спад. Но при этом Украина получит иммунитет самым средневековым способом.

Об этом рассказал врач-иммунолог Борис Донской в интервью для "Украинских новостей"

По его словам, коронавирус в Украине пойдет на спад уже летом, и жители страны получат коллективный иммунитет. Однако осенью еще возможны вспышки заболевания.

"К лету мы будем иметь уже коллективный иммунитет, к сожалению, мы его получим в глупый средневековый способ — мы все переболеем. Ну все, или не все, однако 2/3 будет достаточно, то есть мы будем иметь полноценную летальность от этой болезни", - считает врач.



Он добавил, что скорее всего, летом заболеваемость пойдет на спад, а осенью — или вообще уже не будет новой вспышки, или будут только небольшие региональные вспышки. В мире будет это "колбасить" еще до конца года.

Напомним, что по состоянию на среду, 27 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 100,8 млн человек. За минувший день выявили 528 285 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.

При этом выздоровели – 72,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 148 тыс., Бразилии – 63 тыс. и Испании – 36 тыс.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.