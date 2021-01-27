Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала фанатам последствия аварии

Совсем недавно Даша Ульянова в Instagram Stories показала, что случилось с ее автомобилем в дороге, но позже она добавила снимок травмы, полученной в тот же день, пишет Politeka.net.

Ульянова обновила Stories, добавив снимок перебинтованной ноги. На фотографии девушка крупным планом сфотографировала свою изящную ножку, полностью перемотанную бинтом посредине. Очевидно, девушка повредила ее во время дорожно-транспортного происшествия, которое с ней случилось накануне, но проблема с ногой, видимо, была выявлена несколько позже.

На снимке видно, что Даша Ульянова уже находится дома и после перевязки отдыхает после бурного дня на диване в своей квартире.

Свою публикацию Даша подписала словами "Сегодня явно мой день", добавив смеющийся смайлик и написав "До завтра, мои хорошие".

Утром Ульянова еще больше напугала поклонников своими новыми процедурами, которые теперь вынуждена делать из-за травмы. Она держала в руках небольшой шприц и под звуки дрели в соседней квартире рассказала о том, что ужасно боится уколов. Она собралась делать укол и даже показала открытую ампулу с лекарством.

"Я на связи... Ну что ж, мое утро начинается, конечно же, с дрели и уколов. Я не могу передать, насколько я их боюсь... Это жесть! Всем доброе утро",- рассказала Ульянова поклонникам в соцсети.

Стоит отметить, что ранее избранница Макса Михайлюка на шоу "Холостяк" показала фотографию своего белого внедорожника с поврежденными фарами, задним крылом и бампером. Видимо, в автомобиль Ульяновой въехали сзади, о чем говорили заметные трещины на машине.

Даша Ульянова сообщила поклонникам только то, что утро бывает разным, добавив к сообщению смайлик со слезами.

Напомним, что Даша Ульянова совсем недавно ответила на вопросы своих поклонников, которых интересовала яркая внешность девушки и ее личная жизнь после "Холостяка".

Одним из вопросов, озвученных подписчиками, стал вопрос о том, изменяла ли она что-нибудь в своем лице кроме губ. На это Даша ответила, что ничего другого не делала и даже не прибегала к "уколам красоты". Изменениям подверглись только губы девушки, которые она не трогает уже на протяжении последних 6 месяцев.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова рассталась с парнем и рассказала об интимной жизни: "Было ужасно..."

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