Российская актриса, звезда театральной сцены и кино Екатерина Жемчужная несколько дней жаловалась на ухудшение самочувствия

Известно, что 76-летняя звезда поступила в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у Жемчужной вирусную пневмонию и госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Позднее актриса подтвердила, что у нее положительный тест, рассказав о своем состоянии спустя сутки после госпитализации. По ее словам, ей сейчас делают капельницы, поэтому она чувствует себя немного лучше.

«Да, я лежу в больнице. Ну, вот этот коронавирус, он съел меня. Лежу в больнице с капельницей сейчас», - сообщила Жемчужная СМИ.

Отметим, Жемчужная родилась в Туле, в семье артистов. Училась в студии театра «Ромэн», затем в ГИТИСе.

Актриса известна не только, как звезда "Ромэна". В молодости она сыграла жену героя Петра Вельяминова Зорицу в сериале "Вечный зов". Также Екатерину Андреевну знают по ролям в сериале "Кармелита", фильмах «Цыганка Аза» и «Цыганское счастье», "Табор уходит в небо".

Кроме того, она снималась в комедии "Карнавал" вместе с Ириной Муравьевой.

Примечательно, что последня также попала в больницу с вирусной пневмонией и короноваирусом, но немного ранее, в декабре.

Так, 71-летняя звезда почувствовала себя нехорошо еще 10 декабря, жалуясь на озноб, головные боли, температуру и першение в горле. На следующий день Муравьева решила сдать тест на китайский вирус, который оказался положительным.

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