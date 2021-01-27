Американская актриса Лили Рейнхарт, которая прославилась благодаря роли в сериале «Ривердейл», поделилась уникальными кадрами из съемок
Артистка привыкла показывать в сети фото из-за кулис, а также делиться роликами в Сторис без прикрас. Часто девушка публиковала кадры в Инстаграм, на которых артисты без грима и своих привычных образов позировали во время репетиций. В этот раз Рейнхарт показала уникальные кадры за все время съемок, которые даже довели ее до слез.
Все дело в том, что сериал день назад праздновал свой юбилей – четыре года с момента презентации сериала. На фото счастливые артисты были в естественном виде – еще до славы популярности.
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«Премьера «Ривердейла» состоялась 4 года назад. И какая это была дикая поездка с тех пор. В честь этого - вот несколько фотографий пятилетней давности, когда мы были еще маленькими детьми, которые не подозревали, что собираемся стать семьей», - написала Лили под фото.
Как и ожидалось, растроганные фанаты тут же отреагировали:
«Мы просто не хотим обращать внимание на то, что на фото KJ заставляет Бетти и Арчи целоваться 😂; Я люблю тебя ❤️; Спасибо, что сделали мою жизнь полноценной 💕❤️✨; Я так благодарен за Ривердейл 💜; Вкусные😍😍 я не верю глазам!; Вы прямо в весь мир для меня, омл; Я очень увлечен сериалом. а также влюблен в тебя! 💓; спасибо за то, что вы самый замечательный актерский состав, я так вас всех люблю; Младенцы, боже; спасибо за прекрасный сериал !! 💌».
Также актер Кей Джей Апа, который играет главную роль в сериале "Ривердейл", раскрыл подробности пятого сезона. По его словам, герои переживут семилетний "скачок во времени". По словам актера, это поможет освежить героев и показать новый мир Ривердейла.
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