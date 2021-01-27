За них боролись до последнего

На Ривненщине умерли молодая женщина с COVID-19 и ее ребенок, с разницей в несколько дней

Журналисты 03656.com.ua выяснили, что умершие – жительница пгт Млинов Надежда Возюк, болевшая коронавирусом, и ее новорожденный сын Ярослав.

По сообщению руководителя Дубенского роддома Ростислава Андрощука, мальчик родился на 28 неделе беременности. Поскольку состояние беременной ухудшалось, ей срочно сделали кесарево сечение, но это не спасло.

Затем женщину перевели в одно из врачебных учреждений Ривне, ребенка сразу после рождения забрали в реанимацию. К сожалению, мать и младенец умерли.

По информации СМИ, у женщины, кроме коронавируса, были еще патологии. Окончательную причину смерти врачи назовут после вскрытия.

Также ранее сообщалось, что женщина и новорожденный ребенок скончались с разницей в один день. Известно, что она, болея на коронавирус, родила мальчика.

Из-за того, что малыш родился слишком рано, его жизнь оборвалась спустя день после его мамы.



По данным журналистов, у женщины были еще патологии. Коронавирус и беременность спровоцировали «дремавшие» заболевания. Окончательная причина смерти будет известна только после вскрытия.

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