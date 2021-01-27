На Ривненщине умерли молодая женщина с COVID-19 и ее ребенок, с разницей в несколько дней
Журналисты 03656.com.ua выяснили, что умершие – жительница пгт Млинов Надежда Возюк, болевшая коронавирусом, и ее новорожденный сын Ярослав.
По сообщению руководителя Дубенского роддома Ростислава Андрощука, мальчик родился на 28 неделе беременности. Поскольку состояние беременной ухудшалось, ей срочно сделали кесарево сечение, но это не спасло.
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Затем женщину перевели в одно из врачебных учреждений Ривне, ребенка сразу после рождения забрали в реанимацию. К сожалению, мать и младенец умерли.
По информации СМИ, у женщины, кроме коронавируса, были еще патологии. Окончательную причину смерти врачи назовут после вскрытия.
Также ранее сообщалось, что женщина и новорожденный ребенок скончались с разницей в один день. Известно, что она, болея на коронавирус, родила мальчика.
Из-за того, что малыш родился слишком рано, его жизнь оборвалась спустя день после его мамы.
По данным журналистов, у женщины были еще патологии. Коронавирус и беременность спровоцировали «дремавшие» заболевания. Окончательная причина смерти будет известна только после вскрытия.
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