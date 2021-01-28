Популярная молодая актриса Ванесса Морган, которая прославилась благодаря роли в сериалах "Ривердейл" и "Хроники Шаннары", рассказала пикантную деталь со съемок

Несколько дней назад вышла первая серия пятого сезона сериала, который преподнесет поклонникам много сюрпризов и расскажет о жизни героев спустя пять лет после выпуска из школы. По поводу временного скачка известно довольно мало, однако беременная красавица из сериала, которая сыграла девушку эксцентричной Шерил Блоссом, рассказала неожиданную деталь.

Сейчас Ванесса Морган находится на последних сроках беременности и так как съемки стартовали как раз после объявления звезды о пополнении, выводить девушки из проекта не стали. Сама Ванесса в Инстаграм удивила фанатов, рассказав, что ее беременность станет частью сюжета в пятом сезоне.

«Я благодарна моему шоураннеру и продюсерам за то, что они так любезно вписали мою беременность в сериал! Также горжусь своим телом за то, что я все еще могу работать почти на девятом месяце беременности. А теперь пора завести ребенка!», — написала актриса на своей странице.

В то же время, фанаты ранее отметили, что съемки были утешением для звезды, ведь сразу после объявления в Инстаграм о скором рождении первенца супруг актрисы подал на развод. Пара поженилась в январе 2020 года.

Примечательно, что такой поворот событий будет весьма неожиданным, ведь героиня Морган, Тони, в настоящее время встречается с Шерил Блоссом. Все еще неизвестно, как шоураннер Роберто Агирре-Сакаса обыграл беременность актрисы и как ее впишут в сюжет, но уже скоро выйдет вторая серия пятого сезона, где фанатов ждет много сюрпризов.