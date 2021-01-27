Известная украинская телеведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут оставила фанатам тревожное сообщение об опасности на курорте
Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут решила предупредить всех украинцев об опасности, которая может подстерегать любого на популярном горнолыжном курорте в Украине. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.
У себя на страничке Ольга Фреймут выложила тревожное послание, в котором говорится об опасности для отдыхающих в Буковеле. Телеведущая получила предупреждение от своих друзей и тут же решила поделиться им со своими поклонниками и теми, кто только собирается на курорт.
Речь идет о волках, которые живут в Буковеле. На снимке в Stories изображен огромный серый волк, который спокойно бежит по заснеженному склону для спусков на лыжах вверх. Вдоль спуска развешены яркие ограничительные флажки, сразу за которыми начинается густой и непроходимый лес со старыми деревьями и елями. При просмотре этой фотографии у тех, кто находится на курорте, наверняка волосы дыбом встали от увиденного.
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К фотографии Ольга Фреймут прикрепила надпись "Друзья прислали. Только что встретили волка в Буковеле". Таким образом многие украинцы, которые в сезон устремились на курорт, благодаря Фреймут будут знать об опасности встречи с диким животным.
Напомним, что сама Ольга Фреймут может не опасаться встречи с волками на популярном украинском горнолыжном курорте, поскольку сама предпочитает активный зимний отдых на горных склонах в швейцарских Альпах, куда она несколько лет назад ездила со своим мужем Владимиром. Тогда пара очаровала поклонников романтичными снимками на фоне горного пейзажа и показала свое снаряжение, а именно лыжи, на которых они вместе спускались со склонов в городке Церматт, расположенном на юге кантона Вале.
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