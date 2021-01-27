Известная российская актриса Кристина Асмус поделилась своими размышлениями на тему возраста и собственной внешности

Многие поклонники отмечают, что 32-летняя звезда совсем не выглядит на свой возраст, ведь она кажется совсем юной. В новом посте у себя в Инстаграм Асмус призналась, что никогда не понимала такие высказываний в свой адрес до недавнего времени.

«Никогда не понимала комментаторов, которые писали под моими фотками - «больше 18 не дашь». Вроде и глаза выпучиваешь а-ля дикая кошка и губы в 2 раза больше карандашом малюешь», - с иронией написала актриса.

Она отметила, что все изменилось после того, как она увидела нынешних старшеклассниц.

«В декабре я снималась в школе и там в массовке были реальные старшеклассницы. И я офигела!!!!! Они так выглядят... Я им с натяжкой в младшие дочери гожусь», - призналась Асмус.

Пост она сопроводила своей свежей фотографией. На ней актриса позирует перед камерой крупным планом. Она подчеркнула свои голубые глаза темными тенями, сделав на них главный акцент.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать ее пост.

«Кристина, очаровательная. Просто шик», «Ты красотка просто», «Да Вы вообще девочка, девятиклассница», «Королевишна!», - пишут люди.

Напомним, раздетая Асмус в постели потрясла бюстом в черном лифчике: "Лучше вернись к Харламову".

Как сообщала Politeka, Асмус показала забавы с сестрой-"близняшкой" и впечатлила Тарзана: "Дочка скоро подрастет и увидит мамины...".

Также Politeka писала, что эпатажная Асмус с дочкой от Харламова устроила шоу на ледовом катке: «Великий позор…».