Актриса Кристина Асмус порадовала публику свежими кадрами с самыми близкими

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новые фото и видео, на которых показала, как весело провела время на ледовом катке вместе с младшей сестрой Кариной, дочкой Настей и племянницей Софией (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

29-летняя Карина, как две капли воды, похожа на свою звездную сестру, поэтому девушек в Сети окрестили "близняшками". Кристина не часто выставляет кадры с семьей - для публики это стало настоящим сюрпризом.

Актриса засняла забавы с родными, вспомнив, как стоять на коньках, после нескольких лет перерыва (до этого принимала участие в шоу "Ледниковый период").

Примечательно, что на камеру попал момент с эпичным падением ее сестры. Но, учитывая, как искренне девушки улыбались потом на фото, - все обошлось.

"Ничего важнее времени, которое мы тратим на любовь и счастье...нет ❤️", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись бурно обсуждать увиденное. Одним из первых пост "лайкнул" муж певицы Наташи Королевой - стриптизер Тарзан.

"А что за девчонка с вами? Извините конечно за вопрос" - "Вы про какую конкретно? ))) Если про @lil__safi, то это племянница 😍"

"На папу больше похожа дочка" - "Ну и класс"

"Идеальная мама!" - "ага точно... доча скоро подрастет и увидет мамины "творения" из текста) Прикиниь ситуацию....если бы твоя мама на камеру на всю страну вытворяла... гордость испытавала бы глядя на это?"

"Вы такие классные и красивые! Так здорово быть вместе с семьёй!!! Прелесть! 😍"

"Такие милашки 😍"

"Какие все хорошенькие)) Дочка, племяшка хохотушки маленькие😊 А вы с сестрёнкой вообще красотки🤗❤️"

"Замечательные девчонки, глазки светятся счастьем🤗"

"Кристина, вам так идёт быть брюнеткой"

"Две маленькие хохотушки )"

Напомним, что Кристина Асмус поразила сходством с эффектной блондинкой, в сети ахнули: «Одно лицо».

Как сообщала Politeka, мерзнущая без Харламова Асмус сделала неожиданное для себя открытие: "Двое - это не предел...".

Также Politeka писала, что скандальная Асмус после развода ошарашила откровением о переменах во внешности: "Побриться налысо или сбрить...".