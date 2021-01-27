Кто в зоне риска

Украинцам нужно готовиться к нескольким вспышкам на Солнце в феврале

График магнитных бурь публикует пресс-служба Лаборатории ФИАН.

По словам специалистов, первая и достаточно мощная волна магнитных бурь ожидается 9 февраля.

Однако, метеозависымые украинцы могут ощущать влияние геомагнитных колебаний на Солнце уже с 7 числа.

Специалисты ее квалифицируют как бурю "средней интенсивности", несколько дней подряд людей несколько "штормить". Закончится она 10 февраля.

Следующую магнитную бурю украинцы ощутят после Дня святого Валентина, 15 февраля. Магнитный всплеск будет коротким, но самочувствие людей может ухудшиться.

Еще среднюю по интенсивности бурю следует ожидать 22 февраля. Из-за того, что к этому моменту магнитная активность практически не будет ощущаться, следует быть особенно внимательными к собственному здоровью. Возможна общая слабость и сонливость.

А самая слабая буря придется на конец зимы - 27 февраля. Медики и ученые напоминают, что в опасные для здоровья дни нужно не забывать принимать медикаменты.

Также следует придерживаться здорового образа питания и на время лучше забыть о еде из фастфуде. Помимо этого, врачи рекомендуют отказаться от курения, алкоголя и вождения автомобиля.

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