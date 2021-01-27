53-летняя Памела Андерсон в сложном 2020 году умудрилась найти настоящую любовь

Так, звезда Playboy сыграла свадьбу со своим телохранителем Дэном Хэйхерстом, пишет Daily Mail.

53-летняя Памела Андерсон заключила брак со своим бодигардом Дэном Хейхерстом, в которого влюбилась во время самоизоляции.

По информации СМИ, церемония бракосочетания состоялась на заднем дворе поместья Памелы в ее родной деревне Ледисмит в Ванкувере.

«Я именно там, где мне нужно быть — в объятиях мужчины, который меня любит», — откровенно призналась Памела Андерсон в комментарии журналистам.

Известно, что избраннику 53-летней звезды "Спасателей Малибу" за 40 и он работает на Памелу Андерсон около двух лет.

Ранее мы рассказывали, что Памела Андерсон решила уйти из социальных сетей.

По словам Памелы, сейчас ее вдохновляют чтение и прогулки на природе, и таким образом она чувствует себя свободной.

Более того, как призналась легенда Playboy, ее никогда не привлекали социальные сети, которые якобы контролируют мозг человека.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и немного комментариев. Пользователи сети писали, что будут скучать по Памеле, а также поклонники поблагодарили звезду за фото и сделали ей комплименты.

Напомним, Памела Андерсон раскрепостилась на пляже, показав солнцу самые сочные места.

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон без купальника и стыда запуталась в сетях на пляже.

Также Politeka сообщала, что знойная Памела Андерсон в кружевном белье показала, что такое искушение.