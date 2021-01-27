Королева Елизавета II может удивить Кейт Миддлтон по случаю годовщины свадьбы герцогов

Такое мнение озвучил королевский эксперт Дункан Ларкомб.

По его словам, в апреле 2021 года Кейт Миддлтон и принц Уильям будут отмечать 10-ю годовщину своей свадьбы.

Специалист уверен, что по случаю такой знаменательной даты королева Елизавета II готовит Кейт сюрприз.

В 2019 году Кейт Миддлтон получила от Елизаветы II почетный орден Британской империи и получила титул Дамы Большого Креста. А между королевой и герцогиней сложились хорошие отношения.

«Очень вероятно, что королева планирует что-то особенное в годовщину свадьбы Кейт и Уильяма. У Кейт и королевы — превосходные отношения. Герцогине удается соблюдать баланс между публичным поклоном Елизавете, как главе королевской семьи и возможностью общаться с монархом, как с прабабушкой своих детей. Членам королевской семьи пришлось нелегко в условиях пандемии, но Кейт и королева все время поддерживали тесный контакт. Кэтрин также научила королеву пользоваться видеозвонками. Во время карантина герцогиня напрямую общалась с королевой, интересуясь ее самочувствием, и рассказывала ей о правнуках», — подчеркнул Дункан Ларкомб в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят побег из дворца. Так, герцоги Кембриджские вслед за Меган Маркл и принцем Гарри готовятся к переезду в загородный Анмер-Холл, которым им подарила Елизавета II в день свадьбы.

Британские СМИ также отмечают, что загородный Анмер-Холл быть капитально отремонтирован пару лет назад: строители обновили крышу, зимний сад и кухню.

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