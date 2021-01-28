Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов попал в клинику из-за проблем с памятью

Как сообщает портал "Дни.Ру", известный российский продюсер Бари Алибасов находится в клинике в Москве. Его сын Бари Алибасов младший предполагает, что продюсер "может стать овощем", пишет Politeka.net.

По словам сына Бари Каримовича состояние здоровья его отца резко ухудшилось 20 января, когда известный продюсер даже не мог встать с кровати из-за плохой циркуляции крови. Более того, он не мог вспомнить ничего из того, что происходило с ним в последние дни, поскольку кровь не доходила не только к конечностям, но к отдельным участкам мозга.

"Кровь перестала доходить до участков мозга, связанных с краткосрочной памятью. А если кровь не доходит туда достаточно долго, происходит отмирание этих тканей мозга",- рассказывает сын Алибасова.

Более того, он также описал состояние продюсера группы "На-На" и отметил, что проблемы с памятью могут усложниться и он превратится в овоща.

"У него сейчас память включается-выключается, а может тогда вообще отрубиться. Это не угрожает жизни, но угрожает памяти, а это еще даже и страшнее. Он может стать овощем",- комментирует Бари младший.

В данный момент продюсер Бари Алибасов находится на реабилитации. Медики смогли восстановить его кровообращение, но проблемы с памятью наблюдаются до сих пор.

Состояние 73-летнего Бари Алибасова стало критическим после того, как он якобы позволил себе расслабиться на новогодние праздники, употребляя алкоголь. Также, предположительно, он много курил, что и повлекло нарушения в кровообращении.

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