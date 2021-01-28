Умер украинский генерал и СБУ Василий Писный

Как передает Politeka.net, об этом сообщил его товарищ Олег Рудницкий на своей страничке в Facebook.



"Давайте помолимся. Ушел в вечность Постный Василий Михайлович. Царство небесное и вечная светлая память", - говорится в сообщении.

Смерть 58-летнего экс-главы милиции Львовщины и экс-заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ наступила после длительной борьбы с осложнениями от коронавируса.

В 2015 году, во время его службы в СБУ, на заседании антикоррупционного комитета вс его участием произошел инцидент, который удивил всю страну.



Нардепы и силовики подводили итоги расследования расстрела Небесной сотни и, тогда еще депутат Владимир Парасюк ударил ногой в голову Писного.







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