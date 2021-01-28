Телеведущая Леся Никитюк активно делится кадрами и различными историями со своего незабываемого отпуска в тропическом раю

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых, наконец, раскрыла, с кем улетела отдыхать на Мальдивы.

Так, Никитюк засняла подружку Ольгу (тегнув @koteniatko), разговаривавшую на китайском языке. Леся сидела рядом с ней, сверкнув подрумяненным декольте в экстравагантном бикини змеиной расцветки.

Телеведущую заинтересовала беседа подружки, а именно последняя фраза довела прям до истерики.

"Хуей бухуей йоуде - Оля вам говорит..., - засмеялась в кадре звезда. - Означает - "может быть или нет?" Это когда я выбирала купальники, я тоже так подумала через четыре дня, когда трусы растянулись..."

После этого уже обе девушки схватились за животы от смеха. Дело в том, что Леся только недавно, в предыдущих "сториз", пожаловалась на то, что ей "подсунули" некачественный купальник.

Девушка разразилась гневной тирадой в адрес компании, где его сшили. Так, ее черный бикини, отливающий серебром, растянулся до ужаса за столь короткое время - плавки вообще пришли в негодность.

Никитюк продемонстрировала, как все плохо, оттянув трусы на максимум - в них поместилась бы еще одна Леся.

"Ааа, я поняла... Вот, зачем тут идет еще и юбочка впридачу. Это когда га*но-трусы уже можно натягивать на слона - значит, можно надевать юбочку, которая все прикроет. Спасибо!", - возмутилась звезда.

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