В МОХ назвали категорию украинцев, которых не будут вакцинировать от коронавируса
Комментарием поделился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко с журналистами "ТСН".
По его словам, первая вакцина попадет в страну уже в феврале и на днях пройдет заседание правления программы «Ковакс», где решится вопрос о количестве доз вакцины.
Ляшко отметил, что украинцы с антителами к коронавирусу могут не попасть под первую волну вакцинации.
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"Может быть, вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3-6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам и человека, который переболел. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимых с жизнью", - пояснил Ляшко.
Отметим, в Украине по состоянию на утро 28 января, зафиксировано 5529 новых случаев китайского вируса, в частности, заболели 248 детей и 236 медработников.
Все за время пандемии заболело 1 206 412 человека, 22 351 - умер, выздоровел 992 031 пациент.
Напомним, карантин изменен с 25 января, украинцам раскрыли строгие ограничения.