Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в нежном образе

На фото девушка стояла в блестящем комбинезоне с большим декольте и без белья. Ли дополнила образ митенками, а на плече можно увидеть сумочку. Ким стояла в туфлях на ступеньках у стены, а волосы оставила распущенными в этот раз. Кадр получился очень смелым и зажигающим, ведь девушка безупречно выглядит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но звезду обычно засыпают комплиментами:

"Ангел", "Выдающаяся", "Прекрасная и соблазнительная", "Это похоже на Кайли Дженнер ...", "Сегодня ты выглядишь так красиво", "Это выглядит так потрясающе!", "Богиня похоти", "ты выглядишь супер", "Бомба", "горячо соблазнительно, просто никто не может тебя победить ....", "Я думаю, Кайли Дженнер похожа на тебя", "Еще одна соблазнительная поза", "Я хочу посмотреть тебе в глаза, но что-то другое меня отвлекает".

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Глубокое декольте и спущенные тонкие лямки придали образу Ким озорства, а смелый разрез выше середины бедра удачно подчеркнул стройные ноги модели. Длинные волосы она оставила распущенными безо всяких укладок, а вечерний макияж завершил ее «лук» для съемки в журнале.

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