Известная модель Деми Роуз похвасталась пышными формами в смелом образе

На фото Роуз позировала в топе из белой ткани, которым попыталась закрыть пышный бюст. Девушка снимала себя на телефон, показавшись максимально близко. Красотка оставила волосы распущенными, взявшись за них одной рукой. Кадр получился очень пикантным и манящим, ведь модель выглядит очень соблазнительно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но звезду обычно засыпают комментариями:

"Больше - лучше", "Красивая крошка", "Ты очаровательно выглядишь", "горячо, ты женщина моей мечты", "Пресвятая Дева", "ты абсолютно красивая, я тебя целую", "Ты такая потрясающая", "В последнее время мир так запутался", "Ты божественна".

Сообщалось, что известная модель Деми Роуз похвасталась яркими кадрами.

Деми позирует в крошечных трусиках с высокой талией, а сверху накинула свободного кроя шубку. Модель предпочла не надевать топ или кофточку, потому ее пышная грудь скрыта лишь наполовину ее шубкой. С помощью этих вещей знаменитость выгодно подчеркнула свои аппетитные женственные формы и тонкую талию, а также в который раз прорекламировала одежду модного дома.

Напомним, Деми Роуз освободила "булочки" от одежды, показав любимую позу

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