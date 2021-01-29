Популярная певица Тина Кароль восхитилась красотой своей маленькой поклонницы
У Тины Кароль уже давно появилась мощная фан-база, передает Politeka.net. Поклонники не только следят за своим кумиром, но и даже в чем-то ему подражают.
Некоторое время назад фанаты приятно удивили певицу, да так, что та не смогла воздержаться.
Так, в одном из фан-аккаунтов появился снимок, где соединили две фотографии - Тины и ее маленькой поклонницы. Обе были в похожих костюмах, сверкающих на свету. Казалось, что перед нами предстала маленькая копия певицы, пусть даже с другой прической.
Артистка не только написала комментарий к фото, но даже сделала репост записи в сторис.
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"Невероятно" и "Моя девочка, как вы это сделали?", - написала Кароль.
Публикация в группе с подписью: "Просто Вау! 6000 бусен! @sinyagovskayatina Браво!", собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Очень крутоооо 😍✨🌟", "Очень красиво", "Бусинка😻", "Красота. Браво!", "Красавицы", "Сумасшествие", "Тина это твоя дочь", "Вау, огонь🔥🔥🔥", "👌Тиночка-невероятный шедевр!!!!", "Буквально вчера просматривал отрывки Тины в этом шикарном платье!!!", - написали пользователи сети.
Напомним, Тина Кароль предстала в светлом топе, темных лосинах и розовых кроссовках.
Звезда, смыв косметику и завязав волосы в хвост, позировала на одном из тренажеров, снимая свое отражение в зеркале. Артистка опасно наклонилась вперед, сверкнув глубоким декольте.
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