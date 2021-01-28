"До сих пор не может оправиться..."

Совместное празднование Рождества обернулось трагедией для большой семьи

Трагическую историю рассказывает издание The Sun.

Речь идет о семье из графства Дербишир, которая похоронила 4 родственников после совместного празднования Рождества.

На протяжении 9 месяцев семья придерживалась режима самоизоляции, но накануне Рождества, когда власти страны ослабили локдаун, решили собраться на семейный ужин.

Выяснилось, что среди гостей был зараженный коронавирусом, и зараза передалась всем. Как итог - праздник обернулся трагедией, ведь гражданский муж женщины, с которым у них планировался брак этим летом, умер, а также не справились с болезнью его мама, отец и дядя. Еще один дядя до сих пор не может оправиться от осложнений.

Член семьи Трейси теперь в трагедии винит премьер-министра Бориса Джонсона.

«Я бы хотела, чтобы он сказал, что никто не может посещать друг друга на Рождество», — заявила женщина и призвала всех серьезно относиться к пандемии коронавируса.

«Мы все потрясены и опустошены ... Мама и папа Даррена защищались почти год и думали, что они в безопасности. Это показывает — такое может произойти с кем угодно в одно мгновение», - резюмировала она в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, что за минувшие сутки в Украине официально зарегистировано 5529 новых случаев заражения коронавирусом.

Жертвами вируса стали 149 человек, а побороть недуг уже смогли 992031 украинец.

Таким образом, с начала пандемии в Украине зафиксировано 1206412 случаев заражения COVID-19.

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