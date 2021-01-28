Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в откровенном костюме показала на сцене все достоинства своей фигуры

Певица в 51 год благодаря правильному питанию и усердным занятиям спортом может похвастаться роскошными формами, передает Politeka.net. С каждым годом ее популярность только растет: звезда активно ведет свою страницу в Instagram, снимается в модных фотосессиях, запустила собственный бренд косметики и, конечно же, продолжает записывать новые песни и гастролировать по всему миру.

На сцене Дженнифер Лопес предпочитает эффектные наряды и максимально открытые костюмы, под которыми зачастую даже нет белья. На одном из фан-аккаунтов Дженнифер Лопес опубликовали снимок, сделанный во время концерта, на котором певица предстала перед поклонниками в откровенном полупрозрачном боди и нюдовых сетчатых колготках.

Фотограф подловил звезду в момент между песнями, когда Лопес самоуверенно и жестко взглянула в зрительный зал. Но строгое выражение лица "сгладил" смелый концертный костюм: расшитое камнями боди с декольте до пупка удачно подчеркнуло аппетитные формы артистки.

Поклонники в комментариях только восторгаются: "Сильная мощная самка", "Ты мне нравишься", "Красивая Джей Ло❤️🌷❤️🌷", "Сладкая".

Напомним, располневшую Дженнифер Лопес засекли в бикини на пляже, целлюлит уже не скрыть: "Переживаете старение?".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес дала свободу формам, потянув за лямки мини-бикини: "Здесь же дети!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в красном комбинезоне нараспашку посветила формами в дерзкой позе: "Сдвиньте ноги!".