Популярная украинская певица Светлана Лобода показала, как развлекается на море и рассказала, что любит

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась трогательным постом в своем Инстаграм.

Артистка опубликовала архивное видео, на котором показала, как веселится ночью на море. На кадрах можно увидеть, как Лобода с друзьями бегают по пирсу поздно ночью. При этом певица весело танцует, показывает забавные движения и в целом веселится, как может.

В этом видео Лобода выглядит совсем не так, как на привычных кадрах с концертов и красных дорожек. Певица одета в короткую черную юбку и простую толстовку, капюшон которой она накинула на голову. Ее непринужденный образ дополняют крупные очки.

«Я очень люблю жизнь. Люблю танцевать. Люблю идти на свет. Люблю ощущать себя живой и заряженной. Люблю не заморачиваться по мелочам. Люблю, когда всем хорошо. Люблю отдавать. Люблю любить», - написала певица.

Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост звезды.

«а мы очень любим смотреть на Вас, особенно, когда Вы счастливы. улыбайтесь всегда, мы это очень ценим!», «а мы любим Вас, ваши песни, концерты и необычайную энергию», «Богиня», «Танцуй пока молодой», «Шикарный пост. Люблю всё это )))) Так естественно», - пишут люди.

Напомним, фигуристая мама Лободы в купальнике прижалась к зятю-красавцу на пляже: «Счастье…».

Как сообщала Politeka, роскошная Лобода соблазнила формами в нескромном декольте: "Вот это красота".

Также Politeka писала, что раскованная Лобода в беспардонном мини показала себя до и после концерта: «Ого, какие у тебя…».