Мама популярной украинской певицы Светланы Лободы похвасталась фигурой в купальнике

Как передает Рoliteka.net, кадрами семейного отдыха в ОАЭ Наталья Лобода поделилась на своей странице в Инстаграм.

На фото мама Светланы Лободы запечатлена в черном раздельном купальнике. На одном фото она позирует со своей младшей дочерью - 29-летней Ксенией. А на другом - с ее мужем, бизнесменом Артемом Аурсалиди. Они стоят по колено в море, и смотрят в камеру, улыбаясь.

Отметим, в начале января Светлана Лобода дала большой сольный концерт в Дубае. Позже она присоединилась к родным на отдыхе, но уже успела покинуть курорт.

«Счастье — это когда родные и очень близкие тебе люди рядом!» - подписала фотографии Наталья Лобода.

В свои 63 года женщина может похвастаться прекрасной фигурой, у нее роскошный бюст, тонкая талия и длинные ноги.

Пользователи Сети поставили фотографиям множество лайков.

Напомним, Ксения Лобода и Артем Аурсалиди отгуляли роскошную свадьбу в Киеве летом 2019 года.

Сама Светлана Лобода не замужем. Певица состояла в гражданском браке с танцором Андреем Царем, от которого девять лет назад родила старшую дочь Евангелину. Пара рассталась вскоре после рождения дочери, но сохранила теплые отношения.

24 мая 2018 года Светлана стала мамой во второй раз. Девочка, которую назвали Тильда, появилась на свет в престижном Cedars-Sinal Medical Center в Лос-Анджелесе. Отцовство приписывают солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Однако певица не спешить раскрывать правду.

Напомним, что довольная Светлана Лобода сразила наповал видом в «колючем» мини-платье: «Как елочка».

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