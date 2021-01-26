Популярная певица Светлана Лобода восхитила формами в маечке

Красотка соблазняет поклонников каждым своим образом, пишет Politeka.net. В этот раз певица сделала обжигающее селфи.

Лобода сняла себя камерой снизу, демонстрируя пышную грудь. Декольте было, хоть и нескромным, но не очень откровенным.

Светлана завершила образ цепочкой на шее с массивной голубой бабочкой. Красотка уложила волосы набок, сверкнув аккуратной сережкой в ухе.

Нежный макияж с акцентом на глаза смотрелся великолепно.

"Птица, сидящая на дереве, не боится, что ветка сломается, потому что верит не в ветку - а в свои крылья 🕊 взмахнула и улетела... с тобой🐺", - подписала снимок красотка.

За два часа пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Вот это красота✌️❤️!", "вольная птица, помнишь нашу песню", "наша самая красивая и сильная птичка 😍", "самая нежная, красивая и мудрая птица😍🕊", "Лободуся вы БОГИНЯ❤️", "Красотка волшебная урааааа супер😍👏👏👏🙌", "Пусть приведёт тебя дорога ❤️", "Вы наша самая главная птичка, которая стимулирует и даёт надежду 🙏🕊❤️", "Самая Шикарная 😍", "Шикарная женщина 😳😳😳😳", "Лучше не скажешь❤️ 👏красота!", "Светлана👏🔥", "Как вовремя ♥️ как почувствовали меня 🙈", "Вы как океан ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Лобода поделилась видео, как выглядит до и после концерта.

Перед выступлением певица одета во все черное. А затем она переоделась в короткое серебристое платье с глубоким вырезом на спине.

Напомним, Лобода с расставленными ногами ошеломила кадрами в баре: "Люди уходили с шоу и их тошнило".

Как сообщала Politeka, игривая Лобода в ультракоротком платье покуражилась на камеру и заинтриговала событием: "Держитесь...".

Также Politeka писала, что эффектная Лобода в микро-топе разоткровенничалась за кулисами: "Спустя месяц кайфа...".