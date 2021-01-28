Знаменитая российская актриса Кристина Асмус рассказала, чем занимается с красавцем-мужчиной после развода с Гариком Харламовым

Она выложила в микроблоге "Инстаграм" новое фото, для которого позировала с режиссером Данилом Чащиным, пишет Politeka.net. Красотка позировала для селфи в черном спортивном костюме, теплых ботинках на меху и рюкзаком через плечо. Ее спутник оделся похожим образом: толстовка, узкие штаны, кроссовки и рюкзак.

"Рассказываю!!!! 😱😱😱 Оооох.., прям ващеееее!!!!!! Я репетирую новый спектакль... «Леди Макбет Мценского уезда»!!!! 😳 Я играю Леди Макбет!!!!! 🚀💥🔥 Моя мечта уже лет 15!!)) Доросла, наконец 😅🤪 На фото я с режиссёром спектакля Данилом Чащиным, который пришёл специально к нам в театр ставить этот материал на меня", - поделилась радостью актриса.

Пользователи сети прокомментировали новое достижение Кристины Асмус и обратили внимание на ее внешний вид после смены имиджа:

"Эта причёска очень омоложивает и освежает 😍🔥👍"; "Поздравляю с осуществлением мечты! Мечтать архиважно. Мечты нас приводят к своему пути. Мечтать и верить)"; "Достойно 👍 умничка"; "А кто любимый, Петров?"; "Слишком молодой для режиссера"; "Уже и брюнеткой хорошо"; "вас какая то добрая магия окружает "; "у, артистка..."; "Новый муж, Гарик-2)"; "Ля какая 😘 😄 желаю только счастья, мечты сбываются.."; "Лысый Йорик"; "Красавчики! Огонь"; "С такой укладкой, Вам, этот цвет волос очень идёт! 😍"; "Ох, Леди Макбет, вы только труп хорошо спрячьте 😉"; "Какая пушка"; "На стиле 😍 Прикид классный 🔥🔥🔥".

Напомним, как раздетая Асмус в постели потрясла бюстом в черном лифчике: "Лучше вернись к Харламову".

Как сообщала Politeka, Асмус показала забавы с сестрой-"близняшкой" и впечатлила Тарзана: "Дочка скоро подрастет и увидит мамины...".

Также Politeka писала, что эпатажная Асмус с дочкой от Харламова устроила шоу на ледовом катке: «Великий позор…».