Певицы Оля Полякова и Наталья Могилевская ярко зажгли на праздновании дня рождения судьи шоу "Танці з зірками" Екатерины Кухар

Горячие кадры опубликовал шоумен и телеведущий Владимир Остапчук в своем Instagram.

Так, шоумену удалось заснять, как Оля Полякова и Наталья Могилевская устроили грязные "Танці з зірками" на глазах у других гостей под популярные украинские песни.

Сперва Могилевская своим "достоинством" под песню "Шлепали шлепки" терлась об Олю Полякову, а потом пошла "ответка" - к звездам в кадр зашла именинница Екатерина Кухар и девушки зажигали, напевая: "Мы — морские звёзды. Осторожно, нас не любить невозможно".

А на следующей Instagram Stories в кадре появился роскошный праздничный торт, но гости его даже не попробовали, и продолжили зажигать под известные хиты.

Ранее Оля Полякова показывала, как ее повзрослевшая дочь Маша пытается пересилить себя и прикоснуться к змее. У девушки была настоящая истерика: она даже расплакалась.

«Ты меня заставляешь трогать змею, я их панически боюсь», - говорила она на видео в «Сторис».

Напомним, Полякова надавила на дочь, 15-летняя Маша показала пугающий результат

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Также Politeka писала, что Полякова с 15-летней дочкой опозорились "обработанными" фигурами в купальниках