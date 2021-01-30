Известная модель Деми Роуз показала совершенные формы в нескромном топике
Звезда, у которой сейчас 15,8 миллиона подписчиков в Инстаграм, соблазняет красотой идеальных форм, пишет Politeka.net. Модель часто балует поклонников соблазнительными кадрами.
В этот раз Деми опубликовала жаркое фото с пляжа.
На снимке горячая красотка предстала в соблазнительном топе из блестящей ткани. Пышная грудь едва ли не вываливались из топа. Пышные прелести без белья выглядывали из-под топика.
Тонкая талия впечатляла красотой, вместе с пышными бедрами получился идеальный изгиб.
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Яркая юбочка подчеркнула все достоинства.
Модель распустила длинные волосы, она зачесала волосы, а ее глаза были широко распахнуты.
В посте Роуз рассказала о том, где находится.
"Эс Ведра - позади меня находится третье по величине магнитное поле на Земле после Северного полюса и Бермудского треугольника.
Некоторые говорят, что есть богиня по имени Танит, которая защищает женщин и до сих пор охраняет Ибицу.
Танит - воинственная богиня танца, плодородия, созидания и разрушения, и ее местом жительства является западное побережье, место заката, в частности, область вокруг Атлантиды и мистической Эс-Ведры. 🧜🏽♀️🌝✨", - написала модель.
За 10 часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали много приятных сообщений, посвященных фигуре и внешности, в целом.
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