Британского актера Люка Вестлейка нашли мертвым из-за отсутствия работы
Как сообщает портал The Sun, актер из Великобритании Люк Вестлейк, знакомый многим по сериалам BBC "Лютер" и "Без обид", покончил жизнь самоубийством, не выдержав локдауна и связанного с ним стресса, пишет Politeka.net.
Люка Вестлейка нашли повешенным еще утром 18 июня после того, как он накануне вечером во время переписки со своей экс-возлюбленной Ханной Ллевелин сообщил о намерении покончить с собой.
По итогам расследования факта самоубийства актера было выяснено, что 26-летний Люк Вестлейк находился в глубоком стрессе и уже не в первый раз пытался свести счеты с жизнью. До первого локдауна в стране актер активно снимался в драматических фильмах BBC, а потом остался без работы, что наложило на него неизгладимый отпечаток. Актер сильно страдал из-за того, что сидит без работы. К тому же ему пришлось смириться с разрывом отношений с Ханной, который произошел на расстоянии.
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Актер не смог справиться со свалившимися на него проблемами и в апреле совершил первую попытку самоубийства. Как выяснилось, в этот период Люк Вестлейк искал поддержки у специалистов, желая пройти терапию от жестокого обращения с детьми. Но в первую очередь ему советовали разобраться с проблемами, связанными с употреблением алкоголя и наркотических средств. Специалисты мотивируют это тем, что есть высокие риски, если отказаться от предварительной работы над собой.
После патологоанатомического исследования тела актера токсиколог обнаружил в его организме огромное количество ТГК, что говорит о том, что покойный злоупотреблял каннабисом перед смертью.
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