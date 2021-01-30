Чтобы чувствовать себя комфортно, многие мечтают о машинах
Давайте познакомимся с теми, чья мечта сбылась - со звездами и их четырехколесными "друзьями", передает Politeka.net.
Украинская певица Настя Каменских любит большие машины. Долгое время красотка колесила в оранжевом Porsche Cayenne первого поколения. Однако позже артистка выбрала черный Mercedes-Benz GLE Coupe. Авто большое и, вероятно, очень удобное.
Муж Каменских, рэпер Потап, ездит на авто "Range Rover", стоимостью примерно 3 992 477 грн. Машина черного цвета, как и у его возлюбленной.
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Некоторое время назад певице Ирине Билык подарили электрокар Tesla Model 3. Об этом артистка рассказала в своем Инстаграм. Как отметила певица, машина была презентована в честь 30-летия дружбы.
Хореограф, судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма долгое время ездил на Mitsubishi Outlander XL — бежевый «паркетный» внедорожник с двигателем 2,4 литра и стоимостью не менее 160 тысяч гривен. Но частенько берет авто на прокат, например, "Ferrari".
Другая судья шоу "Танці з зірками", прима-балерина Екатерина Кухар, ездит на авто марки "Porsche". Звезда является почетным гостем на презентациях этой компании.
Телеведущая Катя Осадчая можно увидеть за рулем машины "Jaguar". Звезде нравится комфорт автомобиля, и она не особо смотрела на технические характеристики. Она ласково называет свой автомобиль "домом на колесах".
А в недавнем сторис телеведущий Юрий Горбунов, муж Кати Осадчей, похвастался авто для себя и для сына.
Певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева ездит на немецком внедорожнике BMW X5.
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное.
Как сообщала Politeka, Влад Яма "запел" с Киркоровым после его скандальной выходки с Поляковой, фото.