У человека коронавирус может протекать совсем по-разному, потому у некоторых появляются нехарактерные симптомы

Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются общая сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, потеря обоняния и вкуса. А вот нетипичными признаками могут быть рвота, диарея, тошнота.

Об этом рассказала для ТСН семейная врач Дарницкого района Киева Елена.

"Также это температура, кашель, высокое давление, удушье. Среди менее распространенных симптомов коронавируса можно выделить тошноту, рвоту, диарею. Также коронавирус может скрываться за конъюнктивитом и болями в глазах", - отметила врач.

Она также предупредила, что заподозрить у пациента COVID-19 можно и за высоким пульсом, что достаточно часто является проявлением нового вируса.

А вот боль в горле или насморк не являются ключевыми для диагностирования COVID-19.

Напомним, что по состоянию на пятницу, 29 января, коронавирусом в Украине и мире заразились около 102 млн человек. За минувший день выявили 601 212 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 73,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 162 тыс., Бразилии – 60 тыс. и Испании – 34 тыс.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.