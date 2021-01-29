Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как проводит карантин в роскошном особняке бабушки
Как сообщает Politeka.net, молодая певица, выступающая под псевдонимом Sofia Eve выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры изнутри загородного дома. Девушка взяла в руки камеру и расположилась в гостинной вместе маленькой белой собачкой. На кадрах можно заметить камин, коллекцию картин на стене, подвесную люстру и портрет Софии Ротару на журнальном столике.
Легендарная артистка и сама неоднократно показывала фото из своего особняка в социальных сетях. Так на Новый год София Ротару вместе со своей семьей установили у панорамного окна высокую елку, а летом сфотографировалась вместе с внуками Соней и Антотолием на просторном диване с подушками. Стоит отметить, что в кадр попала и пушистая собачка певицы.
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Ранее журналисты выяснили, что в разгар эпидемии китайского вируса София Ротару проводит практически все свободное время в загородном доме, который расположен в поселке Пятихатки под Киевом. Вокруг особняка растет хвойный лесок, а на его территории находятся голубые ели и роскошный сад, который зеленеет даже зимой.
Площадь усадьбы составляет 1412 квадратных метро, выяснила "Страна", звезда купила ее около 15 лет назад. Во время съемки из каминной трубы валил дым, а во дворе находился автомобиль Range Rover белого цвета.
Концертный директор певицы Сергей Лавров недавно признался, что у Софии Ротару наступили тяжелые времена, она переживает сильные финансовые трудности из-за отмены концертов, ведь только за три месяца карантина потеряла более 15 миллионов гривен.
Напомним, внук Софии Ротару из интеллигента превратился в брутального мачо.
Как Politeka писала, что юная внучка Ротару нараспашку козырнула идеальной внешностью в центре Киева.
Также Politeka сообщала, что юная внучка Ротару пленила своей естественной красотой, кадр наслаждения.