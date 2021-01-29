Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина восхитила поклонников невероятной новостью

Как передает Politeka.net, об этом артистка сообщила в «Сторис» у себя в Инстаграм.

Отметим, недавно в Украине стартовал новый сезон шоу «Голос країни». Звездными тренерами проекта стали Тина Кароль, Наля Дорофеева, Олег Винник и Монатик.

При этом фанаты Саниной, конечно же хотели бы увидеть в тренерском кресле фронтвумен The Hardkiss. И пока кто-то только думал о такой перспективе, другие решили напрямую спросить у организаторов проекта.

«Есть ли возможность увидеть Юлию Санину в тренерском кресле когда нибудь?» - задали вопрос телевизионному продюсеру Владимиру Завадюку.

При этом поклонники Саниной были бы рады, даже если бы это случилось в следующем сезоне. Но ответ представителей «Голосу країни» превзошел все ожидания.

«Уже в этом сезоне. Следите за шоу. Мы приготовили огромное количество сюрпризов», - ответили создатели проекта.

Этот ответ и перепостила на свою странице Санина, осчастливив своих поклонников.

Напомним, что муж Юлии Саниной из "Танців з зірками" показал, как проводит время с сыном в отсутствии жены: "Юли не хватает".

Как сообщала Politeka, как выглядит необычный дом Юлии Саниной из "Танців з зірками", эксклюзивные кадры: "Цветы не выживают".

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