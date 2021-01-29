Известная американская певица Холзи снова забеременела после трагической потери ребенка
Как стало известно, Эшли Николетт Франджипани (настоящее имя артистки) пережила выкидыш прямо во время концерта в 2015 году, пишет "КП в Украине". Сейчас она решилась стать мамой и родить ребенка от своего возлюбленного сценариста Алева Эйдина.
"Сотни тинэйджеров смотрели мне прямо в лицо в то время, как моя кровь просачивалась сквозь одежду, и я понимала, что должна продолжить выступать", - рассказала Холзи в эфире шоу The Doctors.
После выкидыша Эшли поставили диагноз эндометриоз - заболевание, которое может привести к бесплодию. Вероятно, поэтому она решила заморозить свои яйцеклетки в 2018 году.
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В июне 2020 года исполнительница и ее молодой человек заглянули в салон и сделали татуировки со словом "семена" (seeds) выполненные почерками друг друга, а мастер Аманда Оули выложила фото со звездами в соцсети "Инстаграм". 27 января сама Эшли объявила, что беременна, опубликовав в микроблоге фото с уже большим животом. Журналисты People связались с татуировщицей и распросили ее о смысле надписей, судя по ее словам, Холзи готовилась стать мамой еще полгода назад.
"Она сказала, что, согласно расположению планет, это лучшее время для посадки семян в землю жизни, - заявила Аманда Оули. - "Они хотели написать слова на ногах, потому что это ближе всего к земле".
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