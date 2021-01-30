Модель показала все, что ей нравится

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, какие образы ей по душе

Известная красотка каждым своим образом вызывает восторг, передает Politeka.net. Красотка появляется в жарких и стильных луках, и в этот раз рассказала о своих любимых.

Модель опубликовала серию фото, в которых использует комбинацию черно-белых цветов.

На одном из фото Калпо позировала в белоснежной рубашке, первые пуговицы которой были расстегнуты. Последний факт прибавлял образу большей соблазнительности.

Подчеркнула тонкую талию юбочка на завязке. Крой наряда был необычным, ведь впереди оголились ножки, а сзади был длинный шлейф.

Ботильоны были на шпильках и удлиняли стройные ножки.

В таком виде звезду сфотографировали на фоне Эйфелевой Башни.

"Я никогда не устану от этой комбинации черный + белый лук. Что вам нравится?", - подписала снимки модель.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо родилась в мае 1992 года. Кроме нее в семье есть еще четверо детей.

Звезда с детства занималась музыкой - играла на виолончели. Все благодаря родителям - профессиональным музыкантам.

В одном из интервью модель призналась, что в школьные годы была "в теле", потому что, как и все сверстники, не задумывалась об ограничении в еде. За это девочка и подвергалась неоднократным насмешкам со стороны одноклассников.

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