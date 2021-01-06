Американская супермодель Оливия Калпо, обладательница титула Мисс Вселенная-2012, впечатлила безупречной фигурой в мини-шортах

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Один из моих любимых образов…» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Калпо позирует в белоснежном наряде, демонстрируя невероятную фигуру. При этом знаменитость не забыла про маску.

«Слишком сладко получилась», «боже, ты просто превзошла сама себя!», «безупречная красота», «очень круто выглядишь», «это безупречно», «роскошные кадры», «не могу оторваться от такой красоты», «ну как можно быть настолько красивой? Обожаю тебя», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свою шикарную фигуру в красивых нарядах

Красотка решила показать несколько образов, в которых она сверкает своими совершенствами. На одном из снимков Оливия шла по улице в коротком топике, который подпрыгнул на пышной груди и слегка оголив ее.

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо подобрала самый жаркий ракурс для своих аппетитных объемов в декольте.

А еще Politeka писала, что «Мисс Вселенная» Оливия Калпо показала топ горячих образов на пляже

Также Politeka сообщала, что «Мисс Вселенная» Оливия Калпо без стыда показалась перед камерой в одних трусиках из кружева.