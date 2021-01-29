Беременная Даша Квиткова из "Холостяка" устроила с супругом довольно стильную фотосессию на побережье

Не так давно Даша рассказала о своем положении и приоткрыла завесу тайны, как проходили первые недели ее беременности. Выяснилось, что девушка страдала от сильного токсикоза. Токсикоз мучил ее более месяца, причем девушка даже не догадывалась, что этот период станет таким тяжелым для нее – она не могла есть ничего из того, что любила, а все рекомендации врача ей не помогали.

По словам Квитковой, все нормализировалось после, однако в какой-то момент все было так плохо, что она даже вызвала скорую, чтобы получить физраствор. Сейчас в отпуске на Мальдивах с ней все хорошо, поэтому она с радостью делится личными темами и фото.

Один из кадров немало удивил сеть, ведь Даша не только засветила фигуру на пятом месяце беременности, но еще и в провокативной позе снялась с мужем. Сверкая образом в черном бикини, Даша покрутилась перед камерой, прогнувшись в спине и показав животик.

«А не нужно сдерживаться 🎊; Какие 😍; Невероятное теплое фото!!🤩😍; Какие красивые); 1 ое (а вообще все👍); Первое фото для беременной женщины как- то не камельфо где она согнулась,а вот 2и3 вполне достойные, в них присутствует счастье; Вы что фотографа с собой возите?; И где тут помещается 5 месяц беременности?!; 3, загадочное ???; Мне они не нравятся вообще».

Молодая супруга «Холостяка» также рассказала, что долго скрывала это известие от публики намеренно. Квиткова отметила, что она за это время набрала всего три килограмма, но талия с 59 см ушла в 69.

«Да, я сейчас могу позволить себе съесть шпроты с крабовым салатом. Ну, а когда, если не сейчас, мне наслаждаться этой возможностью😅 Вот серьезно) Если сильно-сильно чего-то хочется — я себе это позволяю. Не запихиваюсь до упаду сладким или булками», - рассказала несколько дней назад девушка.

После она поделилась ярким фото с мужем, сделанным на побережье вечером. Позируя на руках мужчины, Даша сверкнула нежным образом и фигурой в черном бикини.

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