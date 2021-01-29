Актер Олег Карин, который запомнился зрителям по роли в фильме "Ландыш серебристый", публично обсудил семейные проблемы

Артист принял участие в передаче "На самом деле" вместе со своей супругой, Викторией Ахмадулиной, сообщает Politeka.net.

Пара уже некоторое время жила и воспитывала дочь, Алисию. Однако с недавних пор в отношениях произошел разлад.

К слову, супругам было непросто с самого начала. На первом этапе артист крутил роман и с замужней коллегой, поэтому не спешил делать предложение Виктории. Карину нравилось встречаться сразу с двумя женщинами, и всех это устраивало.

Позже Ахмадулина забеременела, и чтобы дочь появилась на свет в зарегистрированном браке, она вышла замуж за некоего Александра.

Спустя четыре года Карин решил сделать предложение Виктории, и последняя тут же развелась и начала строить новые отношения с Кариным. Однако вскоре артист ушел из семьи к 26-летней любовнице, Анастасии Симоненко, заявив, что дочь ему не родная.

Новая пассия рассказала, что у нее и Ахмадулиной есть общие друзья, которые и рассказали ей о том, что Алисия появилась в результате связи с другим парнем. Слова Симоненко подтвердил частный детектив.

Кроме того, звезда "Ландыша серебристого" тайно сделал тест ДНК, в результате которого и выяснилось, что это не его родная дочь.

Однако Олег уверяет, что несмотря на все, он считает Алисию своим ребенком и от него не откажется.

Карин демонстративно отдал конверт с выводами специалистов Виктории, которая так и не решилась зачитать результаты вслух.

«Я правильно понимаю, что Олег не отец Алисии? По-моему, все очевидно. Ее отец Александр», — заключила профайлер Сабина Пантус, оценивая реакцию Ахмадулиной.

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