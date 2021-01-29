Нехватка одного из важных витаминов может привести к летальному исходу от коронавируса
От одного важного витамина зависит деятельность белка MGP, который защищает от разрушения эластичные волокна в коже, легких и кровеносных сосудах.
К такому выводу пришли ученые из Нидерландов и Бельгии, пишет Обозреватель.
В частности речь идет о витамине К. Дефицит витамина К в организме может вызывать серьезные осложнения при коронавирусе вплоть до смерти.
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Когда человек болеет коронавирусом, он влияет на сосуды. Так, их стенки размягчаются, чтобы пропустить к тканям иммунные клетки для борьбы с COVID-19. Кроме того, болезнь сопровождается частым изменением давления, что также требует от сосудов постоянной "работы".
Ученые считают, что из-за недостатка витамина К растет риск повреждения сосудов, что грозит тромбозом. Рост тромба или большое их количество приводит к нарушению кровообращения.
Чтобы помочь эластичным волокнам выполнять свою функцию, витамин К стимулирует выработку белка MGP, однако его запасы активно расходуются.
Крупный оторвавшийся тромб способен перекрыть сосуд и даже привести к внезапной смерти.
"Учитывая, что витамин K имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, дефицит его во время COVID-19 может усугубить эти проблемы", – заключили ученые.
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