Звезда популярного сериала "Бриджертоны" Кэтрин Дрисдейл рассказала о том, как воплощала на экране образ герцогини Сассекской, Меган Маркл
На данный момент сериал "Бриджертоны" считается самым просматриваемым в истории, поэтому интерес к его актерам растет с каждым днем. Так, роль модистки Женевьевы Делакруа исполнила английская актриса Кэтрин Дрисдейл, которая уже запомнилась ролью Меган Маркл в сериале "Виндзоры".
Знаменитость рассказала, что не стала выбирать сторону после Мегзита, уважая мнение Маркл и королевской семьи, пишет marieclaire.ua.
Как призналась актриса, ей очень нравится герцогиня Сассекская, ведь она сильная и независимая личность.
"Она никогда не изменяла себе, чтобы пробиться куда-либо. Она продолжает верить в то, во что верила всегда", - поделилась мнением звезда "Бриджертонов".
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Кроме того, артистка считает - переезд Меган Маркл и принца Гарри - это не слишком серьезная тема, ведь так поступают многие молодожены.
"Мне нравится такой подход, но я считаю, что когда появляется семья, то приоритеты резко меняются. Некоторые члены королевской семьи считают, что они больше к ней не принадлежат, но это не так. Им и их сыну просто нужно немного времени для передышки", - отметила звезда.
Напомним, в начале прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от полномочий членов королевской семьи. Оба намеревались постепенно сформировать новую роль в рамках института монархии, а также решили сбалансировать свое время между Великобританией и Северной Америкой.
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