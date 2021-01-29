Украинская певица Оля Полякова покрасовалась в бикини на пляже во время отпуска на Мальдивах

Оля Полякова провела бурный отпуск на Мальдивах, где также отпраздновала день рождение на берегу вместе со всей семьей. По возвращению из отпуска Полякова приступила к своим делам, а также несколько часов назад решила поделиться архивным видео из отдыха.

В ролике звезда показала фигуру в любимом бикини и покрутилась перед камерой прямо в воде. А чтобы не скрывать достоинств, Полякова также повернулась спиной, всячески демонстрируя, как наслаждается своими водными процедурами.

Отметим, такую фигуру звезда получила не просто так – она много трудилась. Сейчас Ольга ведет спортивный образ жизни, и дочерей к нему приобщает. Звезда тренируется довольно много и не пропускает занятия, часто публикуя кадры из пробежки в Инстаграм.

Также из своего рациона Полякова навсегда исключила такие продукты, как: хлеб, сахар, белый рис, все злаки с крахмалом и глютеном, все жареное, копченое и соленое. Поэтому секрет красоты артистки довольно прост: спорт и правильное питание.

Отметим, ранее звезда мило отметила день рождения всей семьей на берегу океана, а сегодня отдыхая на Мальдивах, получила сотни комплиментов за новый пляжный образ. Безупречные после всех тренировок изгибы поразили даже коллег знаменитости.

Пользователи сети сразу ответили, в том числе отреагировала и Санта Димопулось:

«Мне тоже нужна такая Маруся 😂❤️; Мяч не сразу заметил!😂; С такой фигурой обработка не нужна ☺️😀👍 с днём Рождения всего самого нужного и важного Вам 😇❤️; С такой фигурой тоже😊; Оля,это ,,неприлично''быть такой шикарной!😉👍; Если руки золотые - то неважно откуда они ростут; Мне тоже нужная такая Маруся 😆💖Фигурка шик. 🔥».

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