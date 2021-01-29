Украинская певица Ирина Билык рассказала о предстоящем браке старшего сына

Вокруг личной жизни Ирины Билык всегда сосредоточено внимание поклонников, но не меньший интерес у них вызывают амурные дела ее старшего сына Глеба, который осенью 2020 года обручился со своей девушкой. В своем Instagram Stories Ирина рассказала, когда же их отношения перейдут на новый уровень, пишет Politeka.net.

В своей публикации Ирина Билык попыталась дать ответ на вопрос о том, когда же ее сын Глеб поведет под венец свою любимую девушку. На фото, которое звезда разместила в Stories, изображен ее 21-летний сын, обнимающий свою девушку.

Стоит отметить, что пара выглядит довольно необычно и ярко, при этом по их искренним улыбкам видно, что молодые люди счастливы и им очень приятно находиться в обществе друг друга.

Глеб носит длинные каштановые волосы, которые он в этот раз не стал завязывать в пучок, а распустил. На снимке он стоял позади своей девушки, которую крепко обхватил за плечи обеими руками и прижал к себе.

Девушка Глеба смотрелась ярко с длинными голубыми волосами и красном берете. Видно, что оба они - креативные и незаурядные личности, которые умеют выделиться из толпы и быть не похожими на других.

Со слов Ирины Билык вопрос поклонников прозвучал не по адресу и более точную информацию по поводу свадебного мероприятия нужно уточнить у его "организатора".

"Когда Глеба свадьба?",- спросили у певицы, на что она ответила: "Это надо у него спросить".

Стоить отметить, что 50-летняя Ирина Билык родила Глеба в браке с моделью Андреем Оверчуком, который стал первым официальным браком певицы, хотя по факту Оверчук - второй мужчина, с которым жила Ирина.

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