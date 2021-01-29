Известная украинская певица Ирина Билык раскрыла, что чувствует к бывшему возлюбленному

Артистке вспомнили ее отношения, которые уже давно закончились, пишет Politeka.net. Ирина Билык не только активно снимается, но также ведет странички в соцсетях.

В своем Инстаграм, она решила пообщаться с поклонниками. Последние вспомнили звезде отношения с продюсером Юрием Никитиным.

"Остался ли настоящим другом для вас Юрий Никитин?", - поинтересовался один из поклонников.

Певица подкрепила свой ответ совместным снимком с бывшим. На кадре артистка позировала с короткими волосами и длинной челкой, прикрывшей ей один глаз. Макияж Билык сделала с акцентом на красивые глаза.

Звезда надела черный жакет, вероятно, сверху на белье. Глубокое декольте прибавило кадру эффектности.

Ирина прижалась к продюсеру, который распахнул куртку.

"Любовь не умирает никогда", - написала артистка, таким образом, ответив на вопрос подписчика.

Кадр не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, что Ирина Билык и Юрий Никитин жили вместе с 1990 по 1998 год, так и не зарегистрировав отношения.

По словам продюсера, у него с певицей были хорошие отношения - страсть, симпатия и уважение.

Однако в молодые годы Юрий считал, что женитьба может лишить его свободы. Страх этого и не давал ему сделать предложение Ирине. Кроме того, в то время этому мешала работа - бизнес-проекты, перспективы, записи и съемки. В итоге пара разошлась мирно.

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