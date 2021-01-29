Популярная российская актриса Кристина Асмус показала новый постельный образ и задумалась о смене имиджа

Как сообщает Politeka.net, знаменитость не перестает удивлять поклонников смелыми перевоплощениями после развода с юмористом Гариком Харламовым. На этот раз она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр из спальни.

Кристина Асмус развалилась на кровати в вязанном коричневом топе, который пикантно обтянул ее бюст, и с томным взглядом подперла голову руками. Звезда сериала "Интерны" сделала себе вызывающий макияж с ярко-красными тенями, румянами и помадой.

"И все-таки... темный или блонд? 🤔 Понимаю, что большинство проголосует за блонд, но мне прям интересно % соотношение ☝ Голосование в сторис ❤️", - актриса попросила совета у своих поклонников в описании.

Пользователи сети в комментариях выразили свои мысли по поводу того, какой цвет волос больше подходит Кристине:

"Темный 👍образ более глубокий ❤️❤️❤️"; "В светлом цвете ты мамочка, милашка, зайка. А в темном подросток-бунтарка... а как ты себе сейчас ощущаешь такой цвет и выбирай))"; "Блонд просто привычней. Но перемены всегда к лучшему :)"; "Чёрный старит"; "Однозначно блонд! Он делает образ нежнее"; "Блонд к цвету глаз идёт больше😃😍"; "С любым цветом хороша."; "А блонд, прикольный) так сказать в жизни нужно быть огурцом с горькой попкой 😀 вроде нежная-хрупкая, а внутри огонь"; "Вы шикарна в любом образе! 😍🔥😘🌹🤗❤️ Глаз не оторвать!"; "По моему, темный цвет Вас делает намного моложе.А еще дает возможность поиграть в отвязную стервочку, которой Вы до этого не были. Но темный цвет, ведь это игра;) Наиграетесь и в блонд:))".

Напомним, скандальная Асмус после развода ошарашила откровением о переменах во внешности: "Побриться налысо или сбрить..."

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус поразила сходством с эффектной блондинкой, в сети ахнули: «Одно лицо».

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