Первая в Украине "Холостячка" и актриса Ксения Мишина ответила на пикантные вопросы о неприличных предложениях
Ксения Мишина ответила на 31 вопрос от ЛЮКС ФМ и раскрыла правду о неприличных предложениях, которые ей поступали от поклонников, чиновников и даже депутатов, пишет Politeka.net. (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз)
Ксения Мишина ответила на пикантный вопрос о том, поступали ли ей когда-либо неприличные предложения от состоятельных мужчин, на который "Холостячка" отреагировала не сразу и немного смутилась.
Но, по словам Мишиной, такого рода предложения она все-таки получала, хотя точных имен не звучало. При этом звезда ни разу не соблазнилась на подобные сообщения и звонки, поскольку строго следует своим убеждениям.
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"Такие запросы в Instagram когда-то мелькали: "Я вот помощница такого-то депутата или такой-то вот персоны". Хотя имен особо никогда не было. "Вот этот человек хотел бы с вами встретиться" и что-то такое... Но я никогда... Я всегда это игнорировала, я никогда на такие моменты не отвечала, потому что я считаю, это как-то очень дико".
Кроме того, Ксения Мишина в своем интервью раскрыла некоторые другие подробности, связанные с бесчисленным количеством фанатов.
"Тебе наверное поклонники присылают большое количество интим-фотографий?.. Что делать с этими фотографиями?",- задали вопрос Мишиной.
"Интимные фотографии... Ну, пару раз я видела чужие ч**ны...",- призналась Ксения, тут же смущенно рассмеялась и продолжила дальше.
По словам Мишиной подобные откровения от фанатов сейчас мало кого удивляют, особенно знаменитостей.
"Да, приходили. Но ты знаешь, чтобы сказать, что очень много этого - нет, буквально несколько раз. Но я думаю, что любая публичная личность получает такие запросы, особенно в социальных сетях. Поэтому сейчас это не в новиночку",- рассказала "Холостячка".
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