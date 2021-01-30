Первая в Украине "Холостячка" и актриса Ксения Мишина рассказала о переезде Эллерта и реакции сына Платона

"Холостячка" Ксения Мишина ответила на вопросы от ЛЮКС ФМ и рассказала об отношениях своего сына Платона с ее избранником Александром Эллертом, а также о том, как сын воспринял его переезд к маме, пишет Politeka.net.

Ксения Мишина призналась, что у ее 8-летнего сына Платона сложились хорошие отношения со сценаристом "Квартала 95" после его переезда. По словам актрисы всего через пару дней после окончания проекта она привела Александра к Платону, чтобы сообщить сыну об этом.

"У них хорошие отношения. Я помню, что мы пришли с Сашей спустя несколько дней после окончания проекта, когда мы начали... ну, скажем так, сформировали идею жить вместе и мы пошли ко мне разговаривать с Платоном. Мы рассказали ему эту новость и он очень обрадовался. Он сказал: "Вау, классно, Саня будет с нами вместе жить!". Я вообще очень только "за",- рассказала Мишина.

После этого у Ксении Мишиной спросили о ее переживаниях в этот момент и о том, есть ли секреты знакомств мужчины с ее сыном. Мишина мудро отреагировала на вопрос и рассказала о взаимном доверии, которое она испытывала в тот момент.

"Вообще секретов правильного и не правильного нет! Есть доверие к себе, доверие к партнеру и доверие к ситуации. И вообще доверие к этому миру. Я не боялась",- сказала "Холостячка".

Также она добавила, что все-таки периодически сомневалась в принятии решения, но все-таки решила рискнуть.

"Конечно, то, о чем ты говоришь, оно присутствует, эти бесконечные сомнения. Оно как чаши весов: сомнение и твой путь. И они всегда когда-то, кто-то - да перевешивают. Просто нужно это принимать и понимать, это жизнь, она таковая и это течение жизни. Если всего бояться, то, понимаешь, "в лес не ходить" называется... Поэтому я к этому очень здраво отнеслась и поняла: чего тянуть", подытожила Ксения Мишина.

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