Украинский певец Дмитрий Монатик насмешил сеть забавным видео

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм исполнитель и продюсер опубликовал видео, которое в сети называют вирусным. На видео Монатик громко чихнул. Он сделал склейку, после которой на ролике появилась большая панда, которая тоже чихнула.

«Будьте здоровы!», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили множество положительных отзывов. Многие поклонники отметили, что панда у них ассоциируется с Тиной Кароль, к которой на днях в гости заходила ростовая кукла в виде этого животного.

«Тине зайдёт», «Одновременно смешно, мило, и реалистично», «не корона бро, точно не корона бро?», «Представила ещё взрыв после этого чиха. Будьте здоровы, Дмитрий Сергеевич», «Это @tina_karol всем такие видео рассылает? Тест: какая ты панда», «Тинка заразила», «Эстафета от Тины ах хаха», «Вижу панду ассоциации Тина. Всё она уже у меня в голове», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сама Тина Кароль у себя в Инстаграм опубликовала селфи с маской панды, чем еще больше заинтриговала поклонников.

Ранее мы писали, что красавица-жена Дмитрия Монатика Ирина похвасталась роскошным отдыхом на Мальдивах. Как известно, во время локдауна звездное семейство отдыхало за границей.

Напомним, что Монатик рассказал о новой команде на "Голос країни": к каким сюрпризам готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что жена-красотка Монатика в мохнатой пижаме засветила интерьер их роскошного особняка: "Хочу себе такую...".

А еще Politeka сообщала, что Монатик поразил довольным видом с собакой на голове: "Как бы вы выглядели, если...".