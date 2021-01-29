Дружина зіркового тренера шоу "Голос країни", співака Дмитра Монатіка, Ірина показала інтер'єр їхнього розкішного приміського будинку

Як повідомляє Politeka.net, свіжою фотографією жінка поділилася у своєму блозі в Instagram.

"Доброго ранку, мир", - написала дружина артиста.

Ірина сиділа на світлій підлозі в ніжній картатій біло-рожевій піжамі з пухнастою окантовкою на укорочених штанинах. Такий милий домашній наряд, відразу отримав компліменти.

"Тобі дуже йде",-зазначила екс-дружина Потапа Ірина Горова.

"Піжама крута🔥 👍 хочу таку❤️", - пишу в коментарях.

Дружина Монатіка зробила селфі в дзеркалі, при цьому в кадр потрапив інтер'єр їхнього будинку.

Інтер'єр просторої кімнати з великими вікнами виконаний в світлих тонах з яскравими акцентами, які привнесли сюди творчі подружжя. Пам'ятні речі, комікси і скриня спогадів (про який якось розповідав співак) роблять щилище воістину унікальним і ідеально відповідним його господарям.

А ось так проводить час у вітальні з дітьми Монатік.

Раніше співак показав свою особисту кімнату, де зберігає цінні для нього речі: подарунки від бабусі і друзів, квитки, Бейджі і багато іншого.

Є в будинку, звичайно ж і дитяча кімната.

Територія двоповерхового особняка Монатіка обгороджена високим парканом і туями.

У дворі є все, щоб могли грати діти.

Також знаменитості зробили теж зону відпочинку з мангалом і красивою терасою.

Нагадаємо, що задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом:"татові 12+".

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