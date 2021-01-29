Жена звездного тренера шоу "Голос країни", певца Дмитрия Монатика, Ирина показала интерьер их роскошного пригородного дома
Как сообщает Politeka.net, свежей фотографией женщина поделилась в своем блоге в Инстаграм.
«Доброе утро,мир», - написала супруга артиста.
Ирина сидела на светлом полу в нежной клетчатой бело-розовой пижаме с пушистой окантовкой на укороченных штанинах. Такой милый домашний наряд, сразу получил комплименты.
"Тебе очень идет", - отметила экс-жена Потапа Ирина Горовая.
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"Пижама крутая🔥👍 Хочу такую❤️", - пишу в комментариях.
Жена Монатика сделала селфи в зеркале, при этом в кадр попал интерьер их дома.
Интерьер просторной комнаты с большими окнами исполнен в светлых тонах с яркими акцентами, которые привнесли сюда творческие супруги. Памятные вещи, комиксы и сундук воспоминаний (о котором как-то рассказывал певец) делают щилище поистине уникальным и идеально соответствующим его хозяевам.
А вот так проводит время в гостиной с детьми Монатик.
Ранее певец показал свою личную комнату, где хранит ценные для него вещи: подарки от бабушки и друзей, билеты, бейджи и многое другое.
Есть в доме, конечно же и детская комната.
Территория двухэтажного особняка Монатика огорожена высоким забором и туями.
Во дворе есть все, чтобы могли играть дети.
Также знаменитости сделали тоже зону отдыха с мангалом и красивой террасой.
Напомним, что довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, поразив неожиданным талантом: "папе 12+".
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