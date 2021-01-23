Зірковий тренер Дмитро Монатік розповів про вокалістів, яких набрав у свою команду на" сліпих прослуховуваннях" шоу "Голос країни"
Як повідомляє Politeka.net, 24 січня на телеканалі "1+1" покажуть перший випуск 11 сезону, який назвали "перезавантаження". Дмитро Монатік залишився в тренерському кріслі і в перервах між зйомками поділився, що чекає глядачів (щоб подивитися відео, скрольте до кінця).
За словами виконавця, він вже практично набрав свою команду, яка обіцяє бути не слабшою, ніж у минулому сезоні. При цьому тренер сподівається, що нові учасники зможуть освіжити шоу і здивувати українців.
"Це все учасники диктують, буде кардинальне перезавантаження чи ні. Мій підхід не змінився, я з палаючими очима і душею приймаю до себе в команду. Дуже хочеться створювати якісь натхненні, Класні експерименти", - заявив Діма Монатік. - "Я вже майже зібрав команду на цей день, вже 15 осіб, залишилося ще одне місце, але я розумію, що в цілому команда дуже сильна. Я все переживав, чи буде команда сильнішою, ніж у минулому сезоні, тому що була дуже сильна... Я розумію, що це дуже серйозні особистості і таланти, хочеться з ними попрацювати. Сподіваюся, перезавантаження відбудеться".
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У коментарях користувачі підтримали тренера і вже передчувають цікаві випуски з потужними вокалістами:
"Команда майже зібрана.... Уххх... Я вірю в його талант, як ніколи!!!"; "Діма найкращий", "чекаємо".
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