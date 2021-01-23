Зірковий тренер Дмитро Монатік розповів про вокалістів, яких набрав у свою команду на" сліпих прослуховуваннях" шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, 24 січня на телеканалі "1+1" покажуть перший випуск 11 сезону, який назвали "перезавантаження". Дмитро Монатік залишився в тренерському кріслі і в перервах між зйомками поділився, що чекає глядачів (щоб подивитися відео, скрольте до кінця).

За словами виконавця, він вже практично набрав свою команду, яка обіцяє бути не слабшою, ніж у минулому сезоні. При цьому тренер сподівається, що нові учасники зможуть освіжити шоу і здивувати українців.

"Це все учасники диктують, буде кардинальне перезавантаження чи ні. Мій підхід не змінився, я з палаючими очима і душею приймаю до себе в команду. Дуже хочеться створювати якісь натхненні, Класні експерименти", - заявив Діма Монатік. - "Я вже майже зібрав команду на цей день, вже 15 осіб, залишилося ще одне місце, але я розумію, що в цілому команда дуже сильна. Я все переживав, чи буде команда сильнішою, ніж у минулому сезоні, тому що була дуже сильна... Я розумію, що це дуже серйозні особистості і таланти, хочеться з ними попрацювати. Сподіваюся, перезавантаження відбудеться".

У коментарях користувачі підтримали тренера і вже передчувають цікаві випуски з потужними вокалістами:

"Команда майже зібрана.... Уххх... Я вірю в його талант, як ніколи!!!"; "Діма найкращий", "чекаємо".

Нагадаємо, Монатік посміявся над зарослим Олегом Винником, "вовчиці" підтримали: "Ні в якому разі..."

Як повідомляла Politeka, задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом:"татові 12+".

Також Politeka писала, що Монатік прямо на пляжі показав свій головний скарб, емоційне фото: "це неймовірно!»