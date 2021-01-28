Зірковий тренер шоу "Голос країни", співак Дмитро Монатік, поділився з шанувальниками розважальним відео

Попри завантажений графік, співак знаходить час і привносить позитив в життя своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net. Співак публікує різні відео та фото в Instagram, намагаючись розважити українців.

Цього разу артист використовував маску в сторі, якій було запропоновано представити себе в ролі собаки.

"Як би ви виглядали, якщо були б собакою?",- задавалося питання, а потім на лобі співака стали висвічуватися морди різних песиків.

У підсумку вибір зупинився на собаці породи сіба-іну.

Песик відкрив пащу, і здавалося, що посміхався, після чого, Монатік, пародіюючи собачку, також широко відкритий рот в задоволеній посмішці.

Кадри вийшли дуже позитивними, проте не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Варто відзначити, що зараз на сторінку співака підписані 2,5 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, минулого року Діма Монатік з дружиною і дітьми провели відпочинок на Мальдівах, а по його поверненню вони прийняли важливе рішення - завести нового члена сім'ї.

Артист разом з рідними завели собачку породи мальтіпу. Вихованця назвали Мона.

Песик дуже сподобався не тільки зоряному сімейству, а й шанувальникам, адже собачка виглядає, ніби лялькова.

Сам артист душі не чаїть в песику, що видно по теплому фото, розміщеному в листопаді 2020 року.

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